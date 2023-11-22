Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Синоптик Тишковец: 23 ноября в Москве ожидается затяжной снегопад на сутки

В четверг, 23 ноября, в Москве ожидается затяжной снегопад на сутки. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

«В четверг после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки», — рассказал синоптик. После метели в городе образуется снежный покров в 2-3 сантиметра, в пятницу он достигнет 8 сантиметров, а в выходные может доходить до 10 сантиметров.

Тишковец добавил, что в понедельник, 27 ноября, в столицу придут обильные снегопады с высокой вероятностью ледяного дождя. Это произойдет на фоне выхода южного циклона, пояснил специалист. Снежный покров будет на уровне 10-15 сантиметров.

Ранее о метели жителей Москвы предупредил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам метеоролога, зимняя погода в столице продержится в ближайшие дни: в среду и четверг ночью будет минус 10 градусов Цельсия, а днем — минус 5-7 градусов.