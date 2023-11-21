Москвичей предупредили о метели

Вильфанд предупредил, что 23 ноября в Москве ожидаются снег и усиление ветра

В четверг, 23 ноября, в Москве ожидаются снег и усиление ветра. О метели жителей столице предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует АГН «Москва».

По словам метеоролога, температура воздуха в Москве сейчас соответствует третьей декаде января. Зимняя погода в столице продержится в ближайшие дни: в среду и четверг ночью будет минус 10 градусов Цельсия, а днем — минус 5-7 градусов.

«Сегодня идет небольшой снежок, а со второй половины четверга ситуация будет меняться из-за приближения очень глубокого циклона. В четверг во второй половине дня пройдет снег, будет усиление ветра до 15 метров в секунду, и, соответственно, если снег и ветер — понятно, что будет метель, а в Москве это всегда проблема для автомобилистов», — рассказал Вильфанд.

В пятницу, 24 ноября, температура повысится, но останется ниже нуля, спрогнозировал синоптик. Метеоролог добавил, что снег до конца месяца точно не растает.

Ранее Вильфанд раскрыл причину аномально теплой зимы в России. По словам метеоролога, будущей зимой температура в Европейской части страны и в Москве в частности будет держаться около и выше нормы из-за усиления природного феномена Эль-Ниньо — нагревания воды в экваториальной части Тихого океана.