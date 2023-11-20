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17:04, 20 ноября 2023Среда обитания

Раскрыта причина предстоящей теплой зимы в России

«360»: предстоящая зима в России будет теплой из-за феномена Эль-Ниньо

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Предстоящая зима в России будет теплой из-за феномена Эль-Ниньо. Причину аномальной погоды раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360».

По словам метеоролога, будущей зимой температура в Европейской части страны и в Москве в частности будет держаться около и выше нормы по причине того, что природное явление под названием Эль-Ниньо «очень развивается». Оно представляет собой феномен, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса. Такое событие происходит каждые два года — семь лет и оказывает сильное влияние на климат всей Земли.

«При этом погода будет очень изменчивая, как в ноябре, когда была очень теплая, октябрьская погода, а сейчас она январская. Вот такие перепады будут очень частые в течение зимы при среднесреднем (показателе температуры) около и выше нормы, то есть (ожидается) нехолодная зима», — поделился прогнозом специалист.

Что касается погоды в конце осени, то 24 ноября метеоролог предсказал «заметный снег», который будет сопровождаться потеплением практически до нуля градусов, после чего в течение следующей недели вновь ожидается понижение температуры. В связи с этим, пояснил научный руководитель Гидрометцентра, снег до конца месяца таять не будет.

Ранее в этот же день стало известно, что москвичам пообещали снежную и морозную неделю.

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      Полина Кислицына
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