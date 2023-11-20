Москвичам пообещали снежную и морозную неделю

Метеоролог Позднякова: предстоящая неделя в Москве будет снежной и морозной

Предстоящая неделя в Москве будет снежной и морозной. Такую погоду жителям столицы пообещала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, ее цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, столбик термометра в начале недели по ночам будет опускаться в среднем до минус 8 — минус 10 градусов Цельсия, а в среду и четверг — до минус 13 градусов. Дневная температура составит минус 5-7 градусов, при этом будет облачно и ветрено, а время от времени будет идти небольшой снег.

В пятницу, 24 ноября, отметила метеоролог, погода существенно изменится под влиянием очень глубокого атлантического циклона. На фоне него атмосферное давление в столице будет рекордно низким. Что касается температуры, то она будет выше, чем в первой половине недели, — ночью в пределах минус 3 — минус 8 градусов, днем в пятницу она может приблизиться к нулю градусов, а в субботу должна составить минус 1 — минус 6 градусов.

«И в пятницу, и в субботу будет довольно ветреная погода, поэтому не исключено, что у нас 24-го числа будет снег с метелью. По характеру температуры и по характеру явлений это будет настоящая зимняя погода», — сообщила Позднякова. В заключение она уточнила, что температура в последние дни недели также будет ниже климатической нормы, но уже на 2-3 градуса. При этом ждать оттепели в Москве не стоит: к утру субботы, 25 ноября, высота снежного покрова может достичь 8-10 сантиметров.

Ранее в ноябре известный синоптик ответил на вопрос о погоде на новогодние праздники.