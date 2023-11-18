Известный синоптик ответил на вопрос о погоде на новогодние праздники

Синоптик Вильфанд: в январе в Москве ожидается очень изменчивая погода

В январе в Москве и Подмосковье температура ожидается около нормы, однако погода будет очень изменчивой. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Также специалист ответил на вопрос о погоде на новогодние праздники.

«В январе будут и морозные периоды, будут и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно. А вот "нормальной" погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сообщил синоптик.

Вильфанд добавил, что сейчас невозможно предсказать погоду на новогодние праздники. Он отметил, что точный прогноз специалисты могут давать только на две недели вперед.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе и других регионах Центральной России в пятницу, 17 ноября, началась метеорологическая зима. Синоптик пояснил, что метеорологическая зима настала раньше календарной, так как произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.