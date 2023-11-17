Москвичей предупредили о начале метеорологической зимы

Синоптик Тишковец: в Москве и Центральной России настала метеорологическая зима

В Московском регионе и других регионах Центральной России в пятницу, 17 ноября, началась метеорологическая зима. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик пояснил, что метеорологическая зима настала раньше календарной, так как произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. «Вспоминается "Евгений Онегин" и наш классик Александр Сергеевич Пушкин: "Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь"», — отметил он.

В Москве столбики термометров ушли в минус с наступлением полночи, при этом в данный момент температура также составляет ниже нуля, местами идет снег. Вскоре в течение пятницы, 17 ноября, погода в столичном регионе, по словам Тишковца, перейдет под власть скандинавского антициклона. Дневная температура в Москве составит от нуля до минус трех градусов Цельсия, по области — до минус пяти.

В предстоящие выходные, предсказал специалист, ожидается облачная погода без осадков. В ночь на субботу температура в столице опустится до минус пяти — минус восьми градусов, а по региону — до минус четырех — минус девяти градусов. Ночь на воскресенье прогнозируется еще более холодной, до минус 11 градусов Цельсия. Дневная температура 19 ноября будет составлять от минус двух до минус семи градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура воздуха в Москве к концу текущей недели достигнет минусовых отметок. Кроме того, ожидается гололедица.