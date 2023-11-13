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14:17, 13 ноября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали снег и гололедицу

Температура в Москве к концу недели понизится до минусовых значений

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Температура воздуха в Москве к концу недели достигнет минусовых отметок. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Всю неделю жителей столицы ожидают осадки, при этом если в понедельник, 13 ноября, будет преобладать дождь, то к пятнице, 17 ноября, выпадет снег. Также ожидается гололедица.

В Москве в понедельник днем ожидается температура плюс 3-5 градусов, по области — плюс 1-6 градусов. Ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Во вторник, 14 ноября, будет облачно. Ночью пройдет дождь и мокрый снег, температура в столице составит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье — 1-6 градусов, ветер 6-11 метров в секунду.

В среду, 15 ноября, также возможны небольшие осадки (дождь и мокрый снег). Температура ночью в Москве опустится от 0 до плюс 2 градусов, по области — до минус 2 — плюс 3 градусов. Днем в Москве будет плюс 2-4 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4, ветер 2-7 метров в секунду. В этот день местами ожидается гололедица.

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В четверг, 16 ноября, также ожидается дождь и мокрый снег, ночью в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в области от минус 4 до минус 1. Днем в Москве будет от 0 до плюс 2 градусов, по области минус 2 — плюс 3 градуса. Ветер 4-9 метров в секунду, местами гололедица.

В пятницу, 17 ноября, ожидается небольшой снег, ночью и днем от минус 6 до минус 1, северный ветер 4-9 метров в секунду. В субботу, 18 ноября, преимущественно без осадков, ночью от минус 8 до минус 3, днем — от минус 6 до минус 1, ветер 2-7 метров в секунду.

Ранее синоптики предсказали наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября.

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      Мария Черкасова
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