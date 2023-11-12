Москвичам назвали срок наступления метеорологической зимы

Центр «Фобос»: метеорологическая зима в Москве наступит 17 ноября

Метеорологическая зима наступит в Москве в пятницу, 17 ноября. Такой срок назвали синоптики центра «Фобос».

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на столицу обрушатся аномальные дожди, во время которых выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7 градусов, однако днем 13 ноября из-за штормового ветра и «балтийского синдрома» похолодает.

В течение последующих двух суток осадки ослабеют. Во вторник столбик термометра не поднимется выше +5°, в среду покажет значения от −1…+4°. На дорогах образуется гололедица

В ночь на пятницу, 17 ноября, ожидается мороз до −5°, днем температура составит от −2 до +3°. В пятницу, по данным экспертов, в столичном регионе наступит метеорологическая зима.

В выходные жителей Москвы ожидает солнечная и морозная погода.

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