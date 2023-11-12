Врач назвал способы пережить магнитную бурю

Врач Лапа: чтобы пережить магнитную бурю, нужно контролировать давление

Люди, имеющие сосудистые проблемы, хорошо чувствуют магнитные бури, заявила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT.

Она назвала о способах пережить магнитную бурю. По словам специалиста, самое главное — соблюдать назначения врача. «В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы», — подчеркнула она.

Специалист объяснила, что сосуды подвержены влиянию магнитных бурь, так как может происходить их неконтролируемое «сужение и расширение». Врач призвала следить за самочувствием, больше отдыхать. В этот период нужно нагружать себя меньше, иметь здоровое питание, гулять и разжижать кровь.

Ранее ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус предупредил россиян о магнитных бурях в ночь с 11 на 12 ноября.

