Россиян предупредили о магнитной буре в ночь на воскресенье

Синоптик Леус предупредил о магнитных бурях в ночь на 12 ноября

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале предупредил россиян о магнитных бурях в ночь с 11 на 12 ноября.

«Внимание: на Земле ожидаются магнитные бури! По предварительным прогнозам, магнитная буря ожидается непродолжительной», — отметил синоптик.

Леус пояснил, что геомагнитное поле перейдет в слабо возмущенное состояние, в ночь на воскресенье магнитная буря достигнет класса G1 (самого слабого). Во второй половине дня ее интенсивность пойдет на спад.

Синоптик напомнил, что магнитные бури могут стать причинами помех в радиосвязи, вызвать сбои в работе энергетических систем, также может появиться полярное сияние.

Специалист также посоветовал метеозависимым людям в период повышенной солнечной активности соблюдать ряд мер предосторожности, в том числе ограничить работу, требующую концентрации внимания, избегать стрессовых ситуаций и по возможности больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

В ночь на 6 ноября сильная магнитная буря класса G3 внезапно накрыла Землю. Она вызвала редкое полярное сияние на юге России. Так, Красное свечение могли наблюдать жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей.

Позднее в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН рассказали, что ученые неправильно оценили вспышку и рассчитали скорость выброшенного 3 ноября потока плазмы. Облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца всего за двое суток и ударили по магнитному полю Земли на сутки раньше и с существенно большей силой.

