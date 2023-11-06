Институт прикладной геофизики: на Земле началась мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря внезапно накрыла Землю, об этом говорят данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

Специалисты предупредили, что во второй половине суток в воскресенье, 5 ноября, было зарегистрировано возмущение геомагнитного поля. Они указали на то, что степень возмущенности магнитного поля Земли оперативно возросла до уровня G3, что по научной классификации означает «сильно».

В связи с началом мощной магнитной бури по всей планете могут наблюдаться проблемы в энергетических системах. Возможны ложные тревоги в охранных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Вероятны сбои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи. Кроме того, в средних широтах можно наблюдать полярные сияния.

Ранее стало известно, что сильная магнитная буря вызвала редкое полярное сияние на юге России. Так, Красное свечение могли наблюдать жители Крыма, Ростовской и Воронежской областей.