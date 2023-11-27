Москвичей предупредили о снегопаде и усилении ветра в ночь на понедельник
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале предупредил жителей столицы о сильном снегопаде в ночь на понедельник, 27 ноября. Он отметил, что особенно интенсивные осадки ожидаются ранним утром.
Городской глава рассказал, что прирост снежного покрова к утру составит 16 сантиметров. К ночи вторника выпадет еще четыре сантиметра снега.
Собянин добавил, что местами пройдет ледяной дождь, из-за колебаний температуры между плюсом и минусом может образоваться сильный гололед, также усилится ветер.
«Городские службы работают в усиленном режиме. Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте», — заключил мэр.
Ранее сообщалось, что Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. Отмечается, что виной тому стал так называемый Балканский циклон, растущий в западной акватории Черного моря.