Москвичей предупредили о снегопаде и усилении ветра в ночь на понедельник

Мэр Москвы Собянин предупредил о сильном снегопаде в столице в ночь на 27 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале предупредил жителей столицы о сильном снегопаде в ночь на понедельник, 27 ноября. Он отметил, что особенно интенсивные осадки ожидаются ранним утром.

Городской глава рассказал, что прирост снежного покрова к утру составит 16 сантиметров. К ночи вторника выпадет еще четыре сантиметра снега.

Собянин добавил, что местами пройдет ледяной дождь, из-за колебаний температуры между плюсом и минусом может образоваться сильный гололед, также усилится ветер.

«Городские службы работают в усиленном режиме. Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте», — заключил мэр.

Ранее сообщалось, что Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. Отмечается, что виной тому стал так называемый Балканский циклон, растущий в западной акватории Черного моря.

