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13:54, 26 ноября 2023Среда обитания

Москву накроет «черная метель»

Синоптик Тишковец: Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель»

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Москву вечером в воскресенье, 26 ноября, накроет «черная метель» с прогнозируемыми порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На Москву обрушится "черная" метель! Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — заявил синоптик. По его данным, виной тому стал так называемый Балканский циклон, растущий в западной акватории Черного моря.

Именно из-за данного погодного явления вечером в воскресенье в столичном регионе начнется снегопад, который в ночь на понедельник и утром усилится. Ожидается, что снежный покров увеличится до 23 сантиметров, что превышает норму в три раза.

24 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что выпавший в Москве снег с большой долей вероятности продержится до весны. При этом Вильфанд объяснил, что выпавший пушистый снег может немного проседать.

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      Сергей Равин
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