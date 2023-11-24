Москва останется под завалами снега до весны

Синоптик Вильфанд спрогнозировал, что снег в Москве растает только весной

Выпавший в Москве снег с большой долей вероятности продержится до весны. Таким прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вероятность того, что этот снег уже растает только весной — большая», — заявил синоптик. Он добавил, что в настоящее время высота снежного покрова, по данным метеостанции Тушино, составляет 12 сантиметров, по данным станции на Балчуге — 11 сантиметров, на ВДНХ — 8 сантиметров.

Небольшие осадки продолжатся и 24 ноября, поэтому высота снежного покрова увеличится. При этом Вильфанд объяснил, что выпавший пушистый снег может немного проседать.

Ранее жителям Москвы на выходные 25 и 26 ноября предсказали снегопад и метель, которые приведут к плохой видимости на дорогах. В субботу воздух прогреется до 1-2 градусов мороза, в воскресенье похолодает до минус 1-8 градусов. Ветер при этом будет 2-4 метра в секунду. Обильные снегопады в столице обусловлены западным атлантическим антициклоном.