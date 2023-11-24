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12:52, 24 ноября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали транспортный коллапс

Синоптик Шувалов предсказал метель и пробки в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В выходные 25 и 26 ноября в Москве ожидается снегопад, который приведет к транспортному коллапсу. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Он объяснил, что к столице подходит западный атлантический циклон. В город придет метель, из-за которой будет плохая видимость на дорогах. В субботу потеплеет — температура воздуха составит один — три градуса мороза. В воскресенье резко похолодает, столбики термометров опустятся до отметки минус один — восемь градусов. Ветер при этом будет два — четыре метра в секунду.

На следующей неделе жители столицы столкнутся с серьезными погодными изменениями. В Москву придет южный циклон, который принесет много осадков.

Ранее стало известно, что в Москве атмосферное давление побило рекорд 50-летней давности. С утра 24 ноября показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба — ниже рекордных 722,3 миллиметра, зафиксированных в 1973 году. Низкое давление было вызвано близостью центра североатлантического циклона.

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      Мария Черкасова
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