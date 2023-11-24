Атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд

Тишковец: атмосферное давление в Москве побило рекорд 1973 года

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В 6:00 пятницы, 24 ноября, показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба — показатель оказался ниже рекордных 722,3 миллиметра, которые были зафиксированы в 1973 году. Тишковец отметил, что давление в столице продолжает падать в связи с близостью центра североатлантического циклона

«При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 метра) комплекса небоскребов "Москва-Сити"», — отметил метеоролог. Он добавил, что в ближайшие часы давление продолжит падать и составит 717 миллиметров ртутного столба, что на 30 единиц ниже нормы.

Ранее московское Метеобюро предупреждало жителей столицы о низком атмосферном давлении. При этом в пятницу ожидается более высокая температура воздуха, чем в начале недели.