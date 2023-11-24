Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:12, 24 ноября 2023Среда обитания

Атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд

Тишковец: атмосферное давление в Москве побило рекорд 1973 года

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В 6:00 пятницы, 24 ноября, показатели барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба — показатель оказался ниже рекордных 722,3 миллиметра, которые были зафиксированы в 1973 году. Тишковец отметил, что давление в столице продолжает падать в связи с близостью центра североатлантического циклона

«При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 метра) комплекса небоскребов "Москва-Сити"», — отметил метеоролог. Он добавил, что в ближайшие часы давление продолжит падать и составит 717 миллиметров ртутного столба, что на 30 единиц ниже нормы.

Ранее московское Метеобюро предупреждало жителей столицы о низком атмосферном давлении. При этом в пятницу ожидается более высокая температура воздуха, чем в начале недели.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Один из штатов США приостановил действие закона об антироссийских санкциях. В чем причина такого решения?

      Троих российских подростков задержали за поджог электрички

      Рэпер Scally Milano рассказал о встрече с Мизулиной

      Атмосферное давление в Москве побило исторический рекорд

      МИД Финляндии усомнился в непреднамеренности повреждения Balticconnector

      Седокова снялась без бюстгальтера на новом фото

      Звезда шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

      Россиян предупредили о дефиците автозапчастей для Hyundai и KIA

      Стало известно о многомиллионной дневной зарплате Это'О в «Анжи»

      Назван способный защитить от COVID-19 популярный напиток

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости