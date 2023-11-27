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11:44, 27 ноября 2023Среда обитания

Житель российского города прокатился на сноуборде с кальяном и упал

Житель Ачинска прокатился на сноуборде с кальяном в руке и попал на видео

Житель Ачинска (Красноярский край) прокатился на сноуборде с кальяном в руке и попал на видео. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

На опубликованной в сети записи можно увидеть, как мужчина едет на сноуборде по заснеженной дороге, при этом в одной руке он держит кальян, а в другой — трос, привязанный к автомобилю, и шланг от курительного прибора. Россиянин прямо на ходу делает затяжки. Едущая за экстремалом машина мигает ему фарами.

В один момент сноубордист не смог удержать равновесие из-за ямы на дороге и упал вместе с кальяном. По информации источника, россиянин не пострадал, однако видео заинтересовало сотрудников ГИБДД, которые будут решать вопрос о его наказании.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге слепившим четырехметровый пенис из снега пришлось сломать его.

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      Полина Кислицына
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