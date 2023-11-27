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10:13, 27 ноября 2023Среда обитания

В российском городе авторам гигантского снежного пениса пришлось сломать его

В Екатеринбурге слепившим четырехметровый пенис из снега пришлось сломать его

Кадр: Telegram-канал «СВЕТ. Екатеринбург»

В Екатеринбурге авторам фигуры гигантского снежного пениса пришлось сломать его. Внимание на ситуацию в российском городе обратил местный Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

Студенты слепили четырехметровую скульптуру напротив корпуса Уральского федерального университета, расположенного на проспекте Ленина, вечером в воскресенье, 26 ноября. Известно, что на ее возведение они потратили около четырех часов, а получившаяся конструкция выдерживала человеческий вес — один из екатеринбуржцев смог беспрепятственно забраться на ее вершину. Однако когда фигура была готова, приехавшие на место сотрудники Росгвардии заставили ее авторов сломать свою работу.

«Сказали либо на месте ломать, либо едем в отдел», — сообщили о поставленном им ультиматуме авторы скульптуры. Процесс разрушения гигантского фаллоса студенты сняли на видео. «Давай, Тимоха, доломай его! Прыгни еще раз, ну вот он уже пошел, зашевелился», — поддержала за кадром разрушающего скульптуру молодого человека девушка. Автор публикации также написал, что проезжавшие мимо екатеринбуржцы «поддерживали ребят и сигналили», а некоторые из них призывали не ломать снежную фигуру.

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга после выпадения снега начали массово строить из него пенисы.

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      Полина Кислицына
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