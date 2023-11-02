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15:57, 2 ноября 2023Среда обитания

Россияне начали массово строить пенисы

Жители Екатеринбурга после выпадения снега начали строить из него пенисы

Кадр: Telegram-канал «Свет.Екатеринбург»

Жители Екатеринбурга после выпадения снега начали массово создавать из него пенисы. Фотографии снежных построек опубликовал Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

На одной из них видно, что фаллос построен в парке. Еще одну конструкцию обнаружили у одного из корпусов Уральского Государственного Университета Путей Сообщения. Также снежный пенис размером с человеческий рост заметили возле Уральского политехнического колледжа и у входа в общежитие Уральского федерального университета.

В районе Химмаш пенис соорудили на капоте припаркованной у дома Lada. Его высота оказалась выше крыши автомобиля. Также конструкцию обнаружили на детской площадке на улице Академика Бардина. Кроме того, Telegram-канал опубликовал фото «снежного панка» — снеговика с ирокезом на голове.

Ранее сообщалось о еще одной огромной снежной скульптуре в виде пениса в Екатеринбурге. Коммунальные службы снесли конструкцию с помощью трактора. Власти назвали это уборкой снега. По некоторым данным, пенис слепили студенты Уральского федерального университета.

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      Мария Черкасова
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