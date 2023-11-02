Россияне начали массово строить пенисы

Жители Екатеринбурга после выпадения снега начали строить из него пенисы

Жители Екатеринбурга после выпадения снега начали массово создавать из него пенисы. Фотографии снежных построек опубликовал Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

На одной из них видно, что фаллос построен в парке. Еще одну конструкцию обнаружили у одного из корпусов Уральского Государственного Университета Путей Сообщения. Также снежный пенис размером с человеческий рост заметили возле Уральского политехнического колледжа и у входа в общежитие Уральского федерального университета.

В районе Химмаш пенис соорудили на капоте припаркованной у дома Lada. Его высота оказалась выше крыши автомобиля. Также конструкцию обнаружили на детской площадке на улице Академика Бардина. Кроме того, Telegram-канал опубликовал фото «снежного панка» — снеговика с ирокезом на голове.

Ранее сообщалось о еще одной огромной снежной скульптуре в виде пениса в Екатеринбурге. Коммунальные службы снесли конструкцию с помощью трактора. Власти назвали это уборкой снега. По некоторым данным, пенис слепили студенты Уральского федерального университета.