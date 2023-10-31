Снос снежной фигуры в виде фаллоса в российском городе назвали уборкой

Власти Екатеринбурга назвали снос снежной фигуры в форме фаллоса уборкой города

Власти Екатеринбурга прокомментировали снос огромной снежной скульптуры в виде фаллоса и назвали это уборкой города от снега. Как сообщает «Подъем», скульптура появилась ранее напротив Оперного театра.

По некоторой информации, пенис вылепили студенты Уральского федерального университета, которые учатся неподалеку, но в учебном заведении это не подтвердили.

Позднее в пабликах города появилось видео, на котором снежную скульптуру коммунальщики сносят трактором. При этом представители городских властей указали, что причина ликвидации — не вопросы этики или жалобы горожан. «Ничего из описанного. Уборка города от снега», — сказал представитель пресс-службы местной мэрии.