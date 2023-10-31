Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:16, 31 октября 2023Среда обитания

Снос снежной фигуры в виде фаллоса в российском городе назвали уборкой

Власти Екатеринбурга назвали снос снежной фигуры в форме фаллоса уборкой города

Власти Екатеринбурга прокомментировали снос огромной снежной скульптуры в виде фаллоса и назвали это уборкой города от снега. Как сообщает «Подъем», скульптура появилась ранее напротив Оперного театра.

По некоторой информации, пенис вылепили студенты Уральского федерального университета, которые учатся неподалеку, но в учебном заведении это не подтвердили.

Позднее в пабликах города появилось видео, на котором снежную скульптуру коммунальщики сносят трактором. При этом представители городских властей указали, что причина ликвидации — не вопросы этики или жалобы горожан. «Ничего из описанного. Уборка города от снега», — сказал представитель пресс-службы местной мэрии.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко поставил перед Москвой вопрос о компенсациях за срыв запуска БелАЭС. Почему станцию не сдали в срок?

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Патрушев обвинил США в паразитировании на украинском конфликте

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Стало известно о росте стоимости концертов оставшихся в России артистов

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Рак легкого и еще шесть болезней сразу научили находить нейросеть в Москве

      Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного дома

      Доктор Мясников назвал не соблюдаемый российскими медиками закон

      ВСУ в третий раз за день обстреляли российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости