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11:33, 27 ноября 2023Среда обитания

В Крыму закончился «шторм века»

«Шторм века» закончился на черноморском побережье, начался сход воды
СюжетУраган в Крыму

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Пик «шторма века» в Крыму пройден. К концу дня начнется сход воды, сообщил председатель республиканского парламента Владимир Константинов, пишет «Интерфакс».

По его словам, регион пережил «конкретный армагеддон». Штормовой ветер в регионе хоть и остается, но порывы становятся слабее. Приблизительно 400 тысяч жителей полуострова остаются без света. Власти приступили к оценке ущерба.

На Краснодарский край и Крым вечером в воскресенье, 26 ноября, обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. По данным МЧС, четверо человек пострадали. На полуострове порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. В Крыму из-за непогоды без света остались почти полмиллиона человек.

Утром понедельника, 27 ноября, стихия не утихла. Жителей Крыма предупредили о новом надвигающемся урагане, сильном дожде и гололедице. Ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер в некоторых районах, согласно прогнозам синоптиков, будет достигать 35-40 метров в секунду.

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      Виктория Клабукова
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