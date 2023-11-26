Западное побережье Крыма накрыл мощный ураган

Западное побережье Крыма накрыл ураган до 40 метров в секунду

Западное побережье Крыма накрыл ураган с порывами ветра до 40 метров в секунду. Об этом пишет РИА Новости.

Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила журналистам, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. В настоящий момент спасатели эвакуируют около 20 семей. Несколько пансионатов и санаториев сообщили о готовности принять их.

Отмечается, что на подъездах к городу частично затопило трассу из Симферополя. Дорогу пришлось перекрыть. Пик штормовой погоды в Крыму придется на период с 21:00 воскресенья, 26 ноября, до 0:00 понедельника, 27 ноября.

Ранее сообщалось, что Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. Отмечается, что виной тому стал так называемый Балканский циклон, растущий в западной акватории Черного моря.