Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

«Ъ»: 400 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма

Сотни тысяч жителей Крыма остались без электричества после мощного шторма. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Всего по данным ведомства света лишились около 400 тысяч жителей полуострова. Кроме того, подтопленными остаются 195 жилых домов, два подвала МКД, 93 ЧДВ, 93 приусадебных и 100 гостевых домов. Ликвидацией последствий непогоды заняты более 600 сотрудника экстренных служб и 190 единиц техники.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Проводится эвакуация около 20 семей, проживающих у побережья. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днем из-за непогоды.