В Крыму объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды

Глава Крыма Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным днем для ряда организаций в связи с обрушившимся на полуостров ураганом. Распоряжение коснется работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб.

26 ноября западное побережье Крыма накрыл шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Проводится эвакуация около 20 семей.