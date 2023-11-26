Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 26 ноября 2023Россия

В Севастополе объявили нерабочий день для ряда организаций из-за непогоды

Понедельник объявлен нерабочим для ряда организаций в Севастополе из-за непогоды

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб», — написал Развожаев.

Ранее стало известно, что Западное побережье Крыма накрыл ураган с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Также проводится эвакуация около 20 семей.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД раскрыли подробности освобождения россиянина из плена ХАМАС

      «Ростов» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

      В Раде призвали к отставке Залужного за отсутствие плана действий на 2024 год

      В Севастополе объявили нерабочий день для ряда организаций из-за непогоды

      ХАМАС освободило первого гражданина США в рамках сделки с Израилем по заложникам

      Западное побережье Крыма накрыл мощный ураган

      Байден заявил о работе США над продлением гуманитарной паузы в Газе

      В Израиле утвердили план боевых действий после окончания перемирия

      Ида Галич показала послеродовой «валик» на животе и назвала способы его скрыть

      Неизвестные захватили связанный с Израилем танкер у берегов Йемена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости