В Севастополе объявили нерабочий день для ряда организаций из-за непогоды

Понедельник объявлен нерабочим для ряда организаций в Севастополе из-за непогоды

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем для работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб», — написал Развожаев.

Ранее стало известно, что Западное побережье Крыма накрыл ураган с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Также проводится эвакуация около 20 семей.