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10:03, 27 ноября 2023Среда обитания

Жители Подмосковья оказались заперты из-за снегопада

Жители Ленинского городского округа не могут выехать из района из-за снегопада

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Жители подмосковного Ленинского городского округа оказались заперты в своем районе из-за снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Люди не могут выехать из жилого комплекса «Пригород Лесное». На опубликованных в сети кадрах видно, что на улице скопилась длинная очередь из пассажиров. «Из-за снегопада, ледяного дождя и нерасчищенных дорог общественный транспорт не может оперативно обеспечить вывоз пассажиров к метро», — рассказали очевидцы.

Ранее руководитель Прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов пообещал москвичам транспортный коллапс на выходных. Он отметил, что к столице подходит западный атлантический циклон, из-за чего в город придет метель, способная ухудшить видимость на дорогах.

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      Александра Качан
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