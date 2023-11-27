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10:50, 27 ноября 2023Среда обитания

Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

Губернатор Воробьев: снегопад в Московском регионе стал самым мощным за 40 лет

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Прошедший в столице и Московской области снегопад стал самым мощным за последние 40 лет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram.

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти три тысячи человек, больше двух тысяч единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — доложил глава Московской области. Он добавил, что самая сложная ситуация с очисткой дорог наблюдается в Можайске, Ленинском городском округе, Лобне и Подольске. В данный момент туда перебрасывают дополнительную коммунальную технику.

Воробьев призвал жителей региона быть осторожными, так как из-за снега, смешанного с дождем, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Губернатор также поблагодарил тех, кто всю ночь помогал расчищать пути от снега и продолжает заниматься этим сейчас.

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Ранее в этот же день стало известно, что жители подмосковного Ленинского городского округа оказались заперты в своем районе из-за снегопада. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что на улице скопилась длинная очередь из пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы, что прирост снежного покрова к утру понедельника составит 16 сантиметров. К ночи вторника, 28 ноября, выпадет еще четыре сантиметра снега. В связи с непогодой москвичей призвали отказаться от поездок на автомобиле, а цены на такси взлетели до максимума.

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      Полина Кислицына
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