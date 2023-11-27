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07:36, 27 ноября 2023Среда обитания

Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях по одной причине

Дептранс Москвы: движение на дорогах города затруднено из-за метели

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Москвичей попросили отложить поездки на личном транспорте из-за снегопада. О том, что жителей столицы призвали отказаться от поездок на автомобилях по одной причине, сообщает городской департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Авторы публикации отметили, что в силу непогоды движение на дорогах Москвы затруднено. «На некоторых участках буксуют грузовики. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Просим отложить поездки на автомобилях», — добавили в пресс-службе дептранса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о снегопаде и усилении ветра в ночь на понедельник, 27 ноября. Градоначальник рассказал, что прирост снежного покрова к утру составит 16 сантиметров. К ночи вторника, 28 ноября, выпадет еще четыре сантиметра снега. Собянин добавил, что местами пройдет ледяной дождь, из-за перепадов температуры между плюсом и минусом может образоваться сильная гололедица.

Днем ранее стало известно, что вечером воскресенья, 26 ноября, под влиянием Балканского циклона столицу накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду.

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      Полина Кислицына
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