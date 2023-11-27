Поваленные деревья, сорванные крыши, тысячи людей без света: на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган

Глава Крыма Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за урагана

На северо-западное побережье Крыма обрушился ураган, скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Стихия оставила без света более 40 тысяч человек, повалила деревья и сорвала крыши. Глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.

Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 метров в секунду Гидрометцентр Крыма

Пик шторма придется на период с 21:00 до полуночи 26 ноября, сообщили в крымском Центре управления регионом.

В четверг в Крыму объявили штормовое предупреждение на выходные и понедельник из-за приближения средиземноморского циклона. Сообщалось, что на полуострове пройдут сильные дожди с ураганным ветром.

В МЧС жителей Крыма предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, об увеличении количества ДТП, нарушений транспортного сообщения и заторах на дорогах. Также возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, которые могут привести к обрывам линий электропередачи. Спасатели также предостерегли от нахождения в прибрежной зоне Черного и Азовского морей.

В Крыму работает оперативный штаб, понедельник объявлен нерабочим днем

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за ухудшения погоды начал работать оперативный штаб, все службы привели в состояние повышенной готовности. Он также объявил понедельник нерабочим днем в связи с обрушившимся на регион ураганом.

В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем Сергей Аксенов глава Крыма

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным днем для ряда организаций в связи с обрушившимся на полуостров ураганом. Распоряжение коснется работников учреждений соцсферы, детских садов, школ, учреждений дополнительного образования и спорта, за исключением медицинских учреждений и оперативных служб.

Из-за урагана порядка 40 тысяч человек остались без света, шторм повредил газопровод и жилые дома

Из-за урагана около 40 тысяч крымчан остались без электроэнергии, об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале. По его словам, восстановительные работы начнутся ориентировочно после полуночи.

Просим всех жителей Крыма без острой необходимости не выезжать и не выходить на улицу. Пожалуйста, оставайтесь дома. В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях электропередачи. Как только позволит погода аварийные бригады приступят к работам Олег Крючков советник главы Крыма

Чиновник отметил, что все службы Крыма работают. Для восстановления подачи электричества задействовано 78 аварийно-восстановительных бригад и 78 единиц техники, ГУП «Крымэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

Из-за непогоды в населенных пунктах полуострова сорвало около десяти крыш, повалило около 40 деревьев, зафиксированы массовые обрывы проводов, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев в Telegram-канале.

Он отметил, что люди из пострадавших домовладений эвакуированы, частично они находятся у родственников, также открыты два пункта временного размещения.

Штормовые условия сохраняются. Гражданам следует находиться дома и не подвергать свою жизнь опасности Сергей Садаклиев министр чрезвычайных ситуаций Крыма

В курортном городе Саки ураган повредил газопровод, заявил глава горадминистрации Александр Овдиенко. По его словам, 70 квартир осталось без газа, на месте работают аварийные службы.

Из-за непогоды в Крыму перекрыли трассы

Из-за шторма в Крыму перекрыли трассы, дорога из Симферополя на подъездах к Евпатории подтоплена, сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова, ее слова приводит РИА Новости.

Заливает бушующим морем дорогу, море вышло на дорогу, движение невозможно, трасса перекрыта Елена Демидова глава администрации Евпатории

Советник главы Крыма Олег Крючков также рассказал о перекрытии идущей вдоль моря трассы Саки — Евпатория, дорогу полностью закрыли, днем на ней организовывали реверсивное движение.

Временно ограничено движение транспорта в селе Морское на трассе Судак — Алушта и между селами Митяево и Трудовое Сакского района, там на проезжую часть упала опора линии электропередачи.

В Евпатории началась эвакуация домовладений

В Евпатории из-за шторма подтопило дома у берега моря, идет эвакуация населения, сообщила Елена Демидова. Она отметила, что в городе работают Крымспас, МЧС и все бригады города, несколько санаториев и пансионатов выразили готовность разместить у себя людей.

Домовладения залиты. Давно у нас такого ужаса не было. Те, кто к нам обратился за помощью — порядка 20 семей — уже будет эвакуировано Елена Демидова глава администрации Евпатории

Олег Крючков позднее уточнил, что в Евпатории из домов эвакуированы 150 человек, сто из них размещены в гостиницах, 50 остались у родственников.

МЧС России направило аэромобильную группировку в подтопленный район города, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

На место следуют 15 специалистов и три единицы техники с двумя плавсредствами, двумя мотопомпами МЧС России. В готовность приведены два пункта временного размещения МЧС России

В ведомстве подтвердили эвакуацию населения и перекрытие участка автодороги Евпатория — Саки, на участке от 44 до 54 километра.

Ураган накрыл побережье Краснодарского края

Удар стихии ожидается на Черноморском побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района, волны достигнут восьми метров 27 ноября, предупредили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края, передает РИА Новости.

Местных жителей и туристов попросили не плавать и не подходить близко к воде. В Азовском море в воскресенье и понедельник возможен сильный ветер, высота волн составит до трех метров, сообщили в оперативном штабе Кубани. На побережье и порту Ейска ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок в первый день недели.

В Сочи деревья упали на железнодорожные пути, сообщили в оперштабе. Произошла задержка движения поездов, на месте работают ремонтно-восстановительные бригады.

В городе ветер повалил около 30 деревьев, затруднено движение транспорта на городских и пригородных маршрутах, суда не выходят в море. Порыв ветра повредил крышу одной из гостиниц, ремонтировать ее начнут после стихания непогоды.

Часть авиарейсов из Сочи была перенаправлена в Минеральные воды. В пресс-службе аэропорта уточнили, что часть вылетов задерживается, с пассажирами работают представители авиакомпаний.

24 ноября о надвигающейся на город опасности россиян предупредил директор крупного оператора Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. По его словам, ожидается шторм с ветром 9-12 метров в секунду, порывами до 18-20 метров в секунду.

В Анапе занятия в школах и детских садах в понедельник отменены из-за непогоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города. Там отметили, что до часу ночи 27 ноября ожидается максимальное усиление ветра с порывами до 27 метров в секунду и нагонная волна в море, после этого он начнет стихать.

В городе также повреждены линии энергоснабжения, поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках, оперативные службы устраняют последствия шторма.

Также выходным днем понедельник объявлен в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день. Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Губернатор призвал местных жителей по возможности оставаться дома и не выезжать на автомобилях.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям непризнанного Приднестровья также объявила нерабочим понедельник 27 ноября в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в МВД республики, передает РИА Новости.

В воскресенье регион накрыл южный циклон, порывы ветра достигли 20 метров в секунду, выпал мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица. Были повалены деревья, произошли обрывы проводов, наблюдались проблемы с мобильной связью. Троллейбусы с маршрутов остались в парках, а ГАИ приостановило движение по всем трассам.

В МВД также заявили, что коммунальная техника и спецтехника Главного управления по ЧС работают на пределе возможностей, поэтому принято решение привлечь к расчистке дорог и оказанию помощи граждан, оказавшихся в снежных заносах, военную технику.

