Жителей Крыма предупредили об опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение в Симферополе с 25 по 27 ноября

В Симферополе с 25 по 27 ноября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

Дожди, местами очень сильные, ожидаются 25 и 26 ноября. В воскресенье, 26 ноября, и в понедельник, 27 ноября, ветер может достигать скорости 28-33 метра в секунду.

Жителей Крыма предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, об увеличении количества ДТП, нарушений транспортного сообщения и заторах на дорогах. Также возможны подтопления территорий, падение рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, которые могут привести к обрывам линий электропередачи.

Кроме того, местных жителей предостерегли от нахождения в прибрежной зоне из-за возможных происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без электричества, отопления и водоснабжения из-за аварии. Строящая дорогу компания задела электрический кабель, питающий несколько многоквартирных домов.