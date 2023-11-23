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11:14, 23 ноября 2023Среда обитания

Тысячи жителей российского города внезапно лишились света и воды

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без света, тепла и воды из-за аварии

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без электричества, отопления и водоснабжения из-за аварии. О том, что горожане внезапно лишились света, тепла и воды, сообщил мэр российского города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«Компания ООО "Т-Транс" при производстве земляных работ по строительству дороги "Западная хорда" на улице Доватора перебила электрический кабель, питающий многоквартирные дома по адресам: улица Стабильная, 3, улица Коблова, 4 и Волнистая, 25», — поделился информацией глава администрации.

По словам Логвиненко, виновник аварии восстановит поврежденный кабель за свой счет. Он добавил, что ремонтные работы уже ведутся. «Дал поручение ГО и ЧС города на время проведения ремонтных работ подключить генератор и подать электричество в дома по временной схеме», — рассказал мэр. По факту произошедшего администрация города подала заявление в прокуратуру.

В ноябре стало известно, что 50 тысяч россиян лишились света из-за непогоды.

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      Полина Кислицына
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