Полсотни тысяч россиян лишились света из-за непогоды

Минэнерго: 50 тыс. человек в регионах остались без электричества из-за непогоды

Около 50 тысяч человек в нескольких регионах России лишились электроснабжения из-за непогоды. Об этом рассказал замминистра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

«На текущий момент порядка 50 тысяч человек без электроэнергии, в основном это Сибирь, юг, Крым. Наиболее простая ситуация сейчас в Крыму», — заявил замглавы Минэнерго. Устранить последствия непогоды на полуострове пообещали к концу дня. По словам Грабчака, сложнее ситуация в Сибири — там от урагана пострадали шесть регионов. «Кузбасс, Алтайский край сильнее всего пострадали от непогоды. Мы надеемся, что к обеду завтрашнего дня основные работы по восстановлению будут завершены», — добавил замминистра.

В Красноярском крае восстановительные работы начались сразу после остановки порывистого ветра. Ремонт должны закончить в течение двух суток.

19 ноября из-за порывистого ветра, скорость которого достигала 35 метров в секунду, в регионах Сибири массово отключилось энергоснабжение. Ранее в Минэнерго сообщали, что без света остались около 225 тысяч россиян.