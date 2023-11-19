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13:33, 19 ноября 2023Среда обитания

Непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч людей

«Россети Сибирь»: непогода в Сибири оставила без света десятки тысяч людей

Фото: Unsplash

В нескольких регионах Сибири электроснабжение подается с большими перебоями из-за сильного ветра. Об этом сообщили в ПАО «Россети Сибирь», пишет «Интерфакс».

Уже зафиксировано большое количество повреждений проводов, в нескольких районах также падают опоры. В компании также заявили, что непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч людей. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Хакасия, Красноярский край и Омская область.

«В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение», — сказано в сообщении. В компании добавили, что пока в регионах Сибири непогода сохраняется. Население призвали меньше выходить на улицу, а также не приближаться к оборванным проводам, держаться подальше от деревьев и не заходить под крыши домов.

Утром в воскресенье, 19 ноября, россиянам рассказали о надвигающейся на Сибирь опасности. Ураган охватил регион — стихия бушует в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ветер с порывами до 35 метров в секунду валил деревья, срывал крыши зданий и переворачивал автомобили.

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      Варвара Кошечкина
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