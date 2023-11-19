Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:46, 19 ноября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности

Shot: синоптики предупредили об усилении ветра и снега в Алтайском крае

Фото: Unsplash

Мощный ураган охватил Сибирь, и в ближайшее время погодные условия могут ухудшиться. О надвигающейся на регионы опасности предупредил Telegram-канал Shot.

Непогода бушевала в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ветер с порывами до 35 метров в секунду валил деревья, срывал крыши зданий и переворачивал автомобили.

Материалы по теме:
В российском городе начали массово лепить пенисы из снега. Какое наказание ждет уличных скульпторов?
В российском городе начали массово лепить пенисы из снега.Какое наказание ждет уличных скульпторов?
3 ноября 2023
В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет. Кто станет платить больше?
В России утвердили предельный рост тарифов на воду, газ и свет.Кто станет платить больше?
14 ноября 2023

По данным источника, в Алтайском крае от разрушений никто не пострадал, но в 33 населенных пунктах есть проблемы с электричеством. При этом синоптики ожидают усиления снега и ветра в регионе.

От последствий урагана также пострадали жители Кемеровской области, а в Новокузнецке ветер снес крышу многоэтажного дома. Там также наблюдаются проблемы с отоплением и электричеством. Уточняется, что разрушения были в Омске и Новосибирске. В Красноярске ветер повалил деревья и линии электропередач.

Ранее жителей нескольких регионов Северо-Западного федерального округа предупредили о резком похолодании в ближайшие дни. В Новосибирской, Омской и Томской областях столбик термометра может опуститься до минус 27-30 градусов, а в Якутии ожидается до 40 градусов мороза.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ли хоть один шанс?» В офисе президента Украины засомневались в возможности сохранить страну

      Офицер ВСУ рассказал о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

      Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности

      Пострадавшие при обрушении дома в Астрахани получили выплаты

      Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье БПЛА

      Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

      Эвакуированная из Газы россиянка рассказала об обстановке у КПП «Рафах»

      Франция заявила об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

      На Украине засомневались во вступлении в Евросоюз

      Дубль и рекорд Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости