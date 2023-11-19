Жителей шести регионов предупредили о 40-градусных морозах

Вильфанд спрогнозировал «волны холода» в шести регионах СЗФО

В шести российских регионах Северо-западного федерального округа (СЗФО) ожидается резкое похолодание в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней — волны холода», — сказал он. По словам Вильфанда, в Новосибирской, Омской, Томской областях температура опустится на 10-15 градусов. В одну из ближайших ночей прогнозируется до 27-30 градусов мороза. В Красноярском крае 20 ноября похолодает до минус 15 градусов.

Кроме того, предупредил научрук Гидрометцентра, в Хакасии к середине недели столбики термометров опустятся до минус 30 градусов, а в Якутии — до минус 30-40 градусов по Цельсию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве сейчас соответствует погоде 1 января.