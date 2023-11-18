Москвичам рассказали о наступлении первоянварской погоды

Синоптик Вильфанд: в столичном регионе наступила первоянварская погода

Температура в Москве сейчас соответствует погоде 1 января. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также рассказал жителям столичного региона, как долго продлятся первые морозы.

«Температура сейчас и в Питере, и в Москве, и в Центральночерноземных областях у нас совсем не ноябрьская и даже не декабрьская. Она по климату соответствует тому температурному фону, который соответствует первой декаде января. Совершенно без шуток можно говорить, что сейчас первоянварская погода. Такой температурный фон является усредненным за последние 30 лет 1 января, поэтому погода существенно опережает свое развитие», — объяснил синоптик.

По словам метеоролога, зима наступает в тот момент, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов. В то же время это не значит, что не будет оттепелей, отметил он.

Ближайшие воскресенье, понедельник и до четверга включительно среднесуточная температура будет в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов. Ночные температуры будут более низкие Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра

В начале недели ожидаются осадки. После того, как снег покроет промерзшую землю, будет не так холодно, добавил Роман Вильфанд.

«Температурный фон уже по-настоящему зимний. Но велика вероятность того, что в конце рабочей недели температура днем будет приближаться к нулевой отметке. Это не значит, что снег растает, но может быть и минус 1», — заключил он.

17 ноября стало известно, что сервисы кикшеринга в Москве приостановили прокат электросамокатов из-за похолодания.