Электросамокаты стали недоступны для москвичей

«РИА Новости»: электросамокаты стали недоступны в Москве из-за холодов

Электросамокаты стали недоступны для жителей Москвы из-за минусовой температуры. Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, и Яндекса приостановили работу с приходом холодов в столичный регион, сообщает «РИА Новости».

При запуске приложения сервиса Whoosh пользователи получают сообщение, что «самокаты недоступны, но скоро будут в городе». Активные подписки были поставлены на паузу — их должны вновь активировать после следующей поездки.

В приложении Urent вся карта столицы отмечена красным цветом, означающим отсутствие возможности аренды транспорта в данной локации. В приложении Яндекс.Go при входе появляется сообщение о конце сезона.

17 ноября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о начале метеорологической зимы в Московском регионе и других регионах Центральной России. По его словам, произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.