Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:31, 17 ноября 2023Среда обитания

Электросамокаты стали недоступны для москвичей

«РИА Новости»: электросамокаты стали недоступны в Москве из-за холодов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Электросамокаты стали недоступны для жителей Москвы из-за минусовой температуры. Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, и Яндекса приостановили работу с приходом холодов в столичный регион, сообщает «РИА Новости».

При запуске приложения сервиса Whoosh пользователи получают сообщение, что «самокаты недоступны, но скоро будут в городе». Активные подписки были поставлены на паузу — их должны вновь активировать после следующей поездки.

В приложении Urent вся карта столицы отмечена красным цветом, означающим отсутствие возможности аренды транспорта в данной локации. В приложении Яндекс.Go при входе появляется сообщение о конце сезона.

17 ноября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о начале метеорологической зимы в Московском регионе и других регионах Центральной России. По его словам, произошел устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

      Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

      Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина

      Песков рассказал о России через 10 лет

      Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

      Врач описал три способа оставаться здоровым после 50 лет

      Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

      Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

      Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

      В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости