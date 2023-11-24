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16:45, 24 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Сочи опасности

РИА Новости: морской порт в Сочи подготовили к шторму 25-26 ноября

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Морской торговый порт в Сочи подготовили к шторму, который прогнозируется 25-26 ноября. Об этом рассказал генеральный директор гавани Юрий Владимиров в беседе с РИА Новости.

О надвигающейся на город опасности россиян предупредил и директор крупного оператора Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. По его словам, ожидается шторм с ветром 9-12 метров в секунду, порывами до 18-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, сильные ливни прогнозируется только в ночь на 25 ноября. Уже на следующий день интенсивность осадков снизится.

Ранее сообщалось, что на Крым надвигается средиземноморский циклон. Отмечается, что 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, а 27 ноября переходящие в мокрый снег.

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      Зарина Дзагоева
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