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20:02, 23 ноября 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В МЧС сообщили о надвигающемся на Крым средиземноморском циклоне

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На Крым надвигается средиземноморский циклон. Об угрожающей региону опасности россиян предупредили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В связи с этим на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Отмечается, что 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, а 27 ноября переходящие в мокрый снег. «В горах снег; на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

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Более того, в ведомстве сообщили, что 26 и 27 ноября возможно усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 33 метров в секунду. Спасатели подчеркнули, что в подобных условиях существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

«Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили они.

Ранее начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко раскритиковала прибывающих в регион туристов из Китая и нарвалась на служебную проверку.

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