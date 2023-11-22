Российская чиновница раскритиковала туристов из Китая и нарвалась на проверку

В Севастополе проведут проверку из-за слов чиновницы о туристах из Китая

Начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко раскритиковала прибывающих в регион туристов из Китая и нарвалась на служебную проверку. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила вице-губернатор города Мария Литовко.

Ранее Остапенко в ходе доклада на сессии заксобрания 31 октября заявила, что Севастополь не готов принимать путешественников из КНР. По словам российской чиновницы, китайцы не привозят деньги в регион, но оказывают значительную нагрузку на его туристическую инфраструктуру.

Литовко, в свою очередь, подчеркнула, что высказанное Остапенко мнение никак не связано с позицией правительства Севастополя. «Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность», — написала вице-губернатор, добавив, что в отношении чиновницы будет проведена проверка.

Более того, Литовко отметила, что с Остапенко уже провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных высказываний. Она также заявила, что Севастополь развивает экономическое сотрудничество с Китаем и в городе рады туристам из этой страны.

Ранее в ноябре стало известно, что туристический поток из зарубежных стран в Приморский край вырос почти в 27 раз. О том, что иностранцы массово устремились в российский регион, сообщили в местном агентстве по туризму. Уточняется, что Приморье посетили граждане Китая, Франции, Мексики, Республики Корея, Японии, Мьянмы, Тайваня, Лаоса, Кабо-Верде, Брунея и других государств.