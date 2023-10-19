Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:12, 19 октября 2023Путешествия

Иностранцы массово устремились в один российский регион

Турпоток из зарубежных стран в Приморье вырос почти в 27 раз с начала 2023 года

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Туристический поток из зарубежных стран в Приморский край вырос почти в 27 раз. О том, что иностранцы массово устремились в российский регион, сообщили в местном агентстве по туризму, передает РИА Новости.

Отмечается, что с начала 2023 года Приморье посетили 130 тысяч гостей из-за рубежа. При этом за аналогичный период 2022 года в регионе побывали только пять тысяч туристов.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

Отмечается, что Приморье посетили граждане Китая, Франции, Мексики, Республики Корея, Японии, Мьянмы, Тайваня, Лаоса, Кабо-Верде, Брунея и других стран. Около 56 процентов от общего турпотока составили граждане КНР.

«В этом году наблюдаем, как меняется география туристов, — заявил глава агентства Арсений Крепский. — К нам активнее поехали гости из тех стран, о визитах которых мы даже не мечтали. И это создает новые возможности для развития отрасли».

По словам эксперта, в современной геополитической ситуации туризм — эффективный инструмент народной дипломатии. «Мы ставим себе задачу привлечения иностранных туристов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первая группа туристов из Китая прибыла в Приморский край по безвизовому режиму. Арсений Крепский рассказал, что в общей сложности 22 сентября через автомобильный пункт пропуска в Приморье по безвизу приедут 64 человека в составе четырех туристических групп.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    Объяснены землетрясения в районе калифорнийского супервулкана

    Дочь Юдашкина отреагировала на слухи о долгах у модного дома отца

    Дочь Юдашкина избавилась от квартиры отца в Нью-Йорке

    Путин подписал закон о денонсации конвенции СЕ о защите нацменьшинств

    Раскрыто число погибших в Израиле россиян с начала обострения ситуации в регионе

    Иностранцы массово устремились в один российский регион

    Воры украли 35 биотуалетов вместе с содержимым

    Нефтерынку предрекли рост поставок после снятия части санкций с Венесуэлы

    Воспитательницу российского детсада обвинили в издевательстве над ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости