Иностранцы массово устремились в один российский регион

Турпоток из зарубежных стран в Приморье вырос почти в 27 раз с начала 2023 года

Туристический поток из зарубежных стран в Приморский край вырос почти в 27 раз. О том, что иностранцы массово устремились в российский регион, сообщили в местном агентстве по туризму, передает РИА Новости.

Отмечается, что с начала 2023 года Приморье посетили 130 тысяч гостей из-за рубежа. При этом за аналогичный период 2022 года в регионе побывали только пять тысяч туристов.

Отмечается, что Приморье посетили граждане Китая, Франции, Мексики, Республики Корея, Японии, Мьянмы, Тайваня, Лаоса, Кабо-Верде, Брунея и других стран. Около 56 процентов от общего турпотока составили граждане КНР.

«В этом году наблюдаем, как меняется география туристов, — заявил глава агентства Арсений Крепский. — К нам активнее поехали гости из тех стран, о визитах которых мы даже не мечтали. И это создает новые возможности для развития отрасли».

По словам эксперта, в современной геополитической ситуации туризм — эффективный инструмент народной дипломатии. «Мы ставим себе задачу привлечения иностранных туристов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первая группа туристов из Китая прибыла в Приморский край по безвизовому режиму. Арсений Крепский рассказал, что в общей сложности 22 сентября через автомобильный пункт пропуска в Приморье по безвизу приедут 64 человека в составе четырех туристических групп.