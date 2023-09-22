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10:08, 22 сентября 2023Путешествия

В один российский регион прибыла первая группа туристов из Китая по безвизу

Первая группа туристов из КНР прибыла в Приморье по безвизу

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первая группа туристов из Китая прибыла в Приморский край по безвизовому режиму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

По словам главы краевого агентства по туризму Арсения Крепского, в общей сложности в пятницу, 22 сентября, через автомобильный пункт пропуска в Приморье по безвизу приедут 64 человека в составе четырех туристических групп.

Первые списки путешественников из КНР поступили в ведомство в четверг, 21 сентября. Утром первая группа уже пересекла границу через погранпереход Хуньчунь — Краскино. Еще три группы отправятся в Приморье до конца рабочего дня.

Ранее 15 августа первые туристические группы из Приморья прибыли в Китай в рамках безвизового обмена. Тогда через погранпереход Краскино — Хуньчунь проехали 162 человека.

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    Фариза Бацазова
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