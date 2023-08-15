Туристы из одного региона России впервые отправились в Китай без виз

Первые туристы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену

Первые туристические группы из Приморья отправились в Китай в рамках безвизового обмена. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Отмечается, что в общей сложности через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проедут 162 человека.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, китайские туристы тоже с большим интересом приезжают в регион. «Поэтому заинтересованность в восстановлении безвиза была обоюдная», — добавил он.

В июле сообщалось, что иностранные туристы массово устремились на отдых в Приморский край. Так, по данным местных властей, число иностранцев, посетивших этот регион России в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек. Отмечается, что это примерно в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

