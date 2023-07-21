Иностранцы массово устремились на отдых в один регион России

Власти Приморья: в январе-мае 2023 года регион посетили 11,8 тысячи иностранцев

Иностранные туристы массово устремились на отдых в Приморский край. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Так, по данным властей, число иностранцев, посетивших этот регион России в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек. Отмечается, что это примерно в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Более того, глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что в общей сложности за январь-июнь 2023 года в Приморье побывали около 1,16 миллиона человек, что на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года.

При этом, по словам руководителя ведомства, пик количества туристов еще не достигнут, он ожидается во второй половине августа.

Ранее в июле стало известно, что россияне массово устремились на отдых в Киргизию. Как рассказала представитель туроператора «Алеан», спрос на летние поездки в страну бывшего СССР вырос почти в два раза.