Россияне массово устремились на отдых в страну бывшего СССР

Туроператор «Алеан»: спрос на летний отдых в Киргизии среди россиян вырос почти в два раза

Россияне массово устремились на отдых в Киргизию. Как рассказала агентству RTN представитель туроператора «Алеан», спрос на летние поездки в страну бывшего СССР вырос почти в два раза.

Отмечается, что среди туристов востребован в первую очередь отдых на озере Иссык-Куль, куда можно добраться прямыми рейсами из российских городов.

«В этом году из Москвы и Екатеринбурга есть прямые рейсы в аэропорт Тамчы, расположенный намного ближе к Иссык-Кулю, чем Бишкек», — пояснила коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

Основной турпоток составляют жители ближайших к границе регионов, которые приезжают на машинах или автобусах. Уточняется, что спрос на экскурсионные туры упал, поскольку их, как правило, не сочетают с отдыхом на Иссык-Куле — обычно они начинаются и заканчиваются в Бишкеке.

В туроператоре «Русский Экспресс» также отметили, что спрос на отдых в Киргизии вырос на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. «Туристов интересует преимущественно отдых на Иссык-Куле, вырос спрос и на лечение в санаториях на озере», — рассказала директор департамента рекламы и PR компании Анна Филатовская.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямые рейсы из Казани в Бишкек. Перелеты будут осуществляться по субботам, время в пути составит чуть больше трех часов. Самолет будет вылетать из Казани в 22:35 и приземляться в 23:00 по местному времени.

