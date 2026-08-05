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17:10, 5 августа 2026Из жизни

Четырехметрового питона поймали на любимом месте отдыха россиян

В Таиланде в курятнике поймали четырехметрового питона
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Boris Mayer / Shutterstock / Fotodom  

Недалеко от таиландского города Паттайя поймали четырехметрового питона, который забрался на куриную ферму. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел поздно вечером. Владелец фермы отдыхал дома и услышал громкий шум из курятника. Он посветил внутрь фонарем и увидел питона, который обвился вокруг одной из птиц.

Мужчина не стал бороться с питоном самостоятельно и обратился к специалистам. Около 23:30 на ферму прибыли сотрудники Sawang Boriboon Thammasathan — фонда, который занимается спасательными работами в Паттайе.

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На месте происшествия спасатели обнаружили, что змея повисла на каркасе крыши курятника и продолжает удерживать курицу. Размеры и сила питона осложнили операцию. Дополнительную трудность создало то, что тот забрался так высоко. Из-за этого на подмогу пришлось вызвать двух пожарных.

Более получаса ушло на то, чтобы обездвижить питона и поместить его в мешок. Позже змею выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.

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