Из Казани запустят прямые рейсы в Бишкек

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит субботние прямые рейсы из Казани в Бишкек

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Казани в Бишкек. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на Международный аэропорт «Казань».

Первый рейс отправится в столицу Киргизии 16 июля. В дальнейшем перелеты будут осуществляться по субботам, время в пути составит чуть больше трех часов. Самолет будет вылетать из Казани в 22:35 и приземляться в 23:00 по местному времени. В обратном направлении рейсы будут проводиться по воскресеньям. Вылет назначен на 6:15, а приземление — на 12:15.

В аэропорту напомнили, что время в Киргизии опережает московское на три часа.

В марте авиакомпания Red Wings организовала прямые вечерние рейсы из Махачкалы в Стамбул. Рейсы из Махачкалы отправляются в 21:35 и прибывать в Стамбул в 0:40 по московскому времени, длительность полета составляет три часа и пять минут.