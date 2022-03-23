Из Махачкалы в Стамбул запустят прямые рейсы

Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Стамбул

Авиакомпания Red Wings запускает прямые вечерние рейсы из Махачкалы в Стамбул. Как сообщает ТАСС, первый полет запланирован на 28 марта.

«С 28 марта авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Махачкалы в Стамбул. Вылеты будут осуществляться по понедельникам на самолетах Sukhoi Superjet 100», — сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Рейсы из Махачкалы будут отправляться в 21:35 и прибывать в Стамбул в 0:40 по московскому времени, длительность полета составит три часа и пять минут.

В аэропорту напомнили, что туристам старше 12 лет, направляющимся в Турцию, необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. «От предъявления отрицательного результата теста на COVID-19 освобождены следующие категории лиц: предъявившие сертификат стандартного государственного образца о вакцинации двухкомпонентной вакциной от COVID-19, завершенной не менее чем за 14 дней до прибытия в Турцию, предъявившие сертификат о выздоровлении от COVID-19, если с момента заболевания прошло не более 6 месяцев до прибытия в Турцию, следующие через Турцию с транзитной целью», — уточнили в пресс-службе.