Семья не выжившего на яхте дизайнера решила подать иск на 4,1 миллиарда рублей

Семья не выжившего на яхте дизайнера Марты Нолан-О’Слатарры решила подать иск на миллиарды

Семья не выжившего в Нью-Йорке дизайнера и владелицы бренда East x East Марты Нолан-О’Слатарры решила подать иск на миллиарды рублей. Об этом сообщает New York Post.

Известно, что в августе 2025 года жившую в США 33-летнюю уроженку Ирландии обнаружили без признаков жизни на яхте Ripple в элитном яхт-клубе Montauk на острове Лонг-Айленд. По словам источников издания, родственники обвиняют в происшествии владельца судна, страхового магната Кристофера Дернана, с которым модельер в тот вечер встретилась по работе — мужчина был инвестором ее марки.

Изначально полиция назвала причиной трагедии случайную передозировку наркотиков. Однако независимая экспертиза опровергла эту версию, указав на физическое насилие. В предварительном судебном документе инвестору вменяют умышленное и незаконное нападение, а также крайнюю халатность и безответственное поведение. В свою очередь, близкие девушки хотят взыскать с Дернана 50 миллионов долларов (примерно 4,1 миллиарда рублей) в качестве компенсации.

Отмечается, что в ночь трагедии свидетели слышали громкие крики и видели обнаженного мужчину на палубе. По их словам, он вел себя странно и бросал флаконы с солнцезащитным кремом в соседние лодки, чтобы разбудить их спящих владельцев. Также он кричал: «Сделайте же что-нибудь!» Впоследствии очевидцы попытались спасти девушку, но безуспешно.

Полиция округа Саффолк по-прежнему ведет расследование инцидента. При этом правоохранители отклонили несколько запросов издания на получение результатов вскрытия и других документов.

В мае сына основателя бренда Mango Исака Андика Джонатана, обвиняемого в трагедии с отцом, отпустили из-под стражи под залог в один миллион евро.