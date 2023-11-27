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09:35, 27 ноября 2023Среда обитания

Цены на такси в Москве взлетели до максимума

Цены на такси в Москве взлетели до максимума из-за снегопада

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цены на такси в столице утром в понедельник, 27 ноября, взлетели до максимума из-за сильного снегопада. Внимание на ситуацию обратил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Одна из москвичек посетовала, что за 25-минутную поездку в такси ей пришлось отдать 1,6 тысячи рублей. При этом в некоторых районах города за 8-минутную поездку пассажирам предлагают заплатить тысячу рублей.

«В такую погоду 60 процентов не выезжают таксистов. Зачем? Есть пословица "игра свеч не стоит". Сегодня кто выйдет в такую погоду?» — рассказал корреспонденту один из водителей такси в Москве. По его словам, утром в понедельник, 27 ноября, на дорогах очень мало такси, при этом пассажиров очень много. Он также отметил, что обстановка на дорогах является сложной, он наблюдал большое количество аварий.

Ранее москвичей попросили отложить поездки на личном транспорте из-за снегопада. В столичном дептрансе сообщили, что в силу непогоды движение на дорогах Москвы затруднено.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что прирост снежного покрова к утру понедельника составит 16 сантиметров. К ночи вторника, 28 ноября, выпадет еще четыре сантиметра снега. Местами пройдет ледяной дождь, из-за перепадов температуры между плюсом и минусом может образоваться сильная гололедица.

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      Полина Кислицына
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